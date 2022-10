Un 50enne di origine sarda è finito all’ospedale, ad Ancona, dopo essere rimasto ferito nel corso di una violenta lite con il suo compagno, un cittadino brasiliano di 40 anni.

La vicenda è riferita dalla stampa locale, secondo cui entrambi i protagonisti sarebbero personaggi già noti alle forze dell’ordine.

L’alterco è scoppiato – sembra per motivi di gelosia – nel corso della notte, in un appartamento nel centro della città marchigiana.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, giunti sul posto dopo l’allarme su quanto stava accadendo, il 50enne sardo, deciso a troncare la relazione, ha gettato i vestiti del 40enne giù dal balcone, invitandolo ad andarsene.

Ma la situazione è degenerata: il 40enne ha infatti aggredito il compagno e, dopo aver afferrato un vaso, lo ha colpito alla testa, procurandogli una ferita. Quindi è uscito di casa, per tornare poco dopo, ma a quel punto il 50enne gli ha fatto trovare la porta sbarrata e la situazione è ulteriormente precipitata. Il brasiliano ha infatti iniziato a dare in escandescenze, spaccando gli infissi e altri oggetti per la rabbia.

A riportare la calma è stato l’arrivo della Polizia. Il ferito è stato così portato in ospedale per le medicazioni, mentre il 40enne brasiliano è stato condotto in Questura.

Qui si è scoperto che viveva in Italia senza permesso di soggiorno. Per questo, oltre alla denuncia per l’aggressione, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

(Unioneonline/l.f.)

