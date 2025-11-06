Anche la Procura rinuncia all’appello, si chiude la vicenda processuale di Filippo TurettaAnche l’omicida reo confesso aveva rinunciato al ricorso
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Lo si apprende dai legali della famiglia di Giulia Cecchettin, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, cui è stata comunicata la decisione.
Si chiude così la vicenda processuale del femminicidio di Giulia Cecchettin.
Turetta infatti, parlando del suo «sincero pentimento», aveva accettato l’ergastolo, scrivendo una lettera in cui annunciava la rinuncia al ricorso che volevano presentare i suoi legali per escludere la premeditazione.
La Procura invece voleva presentare ricorso perché fossero riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking, escluse in primo grado, anche se non avrebbero potuto inasprire la pena. Oggi la decisione che chiude definitivamente il caso.
(Unioneonline)