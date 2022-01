Altri due incidenti mortali sul lavoro. Il primo è avvenuto a Pomezia, nei pressi di Roma.

La vittima è un operaio di 64 anni, morto dopo essere precipitato dal tetto di una cella frigorifera alta 5 metri in un capannone industriale. Era salito sulla struttura per sistemare dei cavi elettrici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Asl Roma 6.

L’uomo è precipitato improvvisamente per cause ancora tutte da accertare ed è morto sul colpo. Il capannone è stato sequestrato per consentire tutti gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica del tragico incidente.

L’altro si è verificato alla Silca di Busano (Torino), storica azienda di stampaggio. Un operaio che stava lavorando a una sabbiatrice ha perso la vita in un incidente le cui cause sono ancora da accertare.

Dopo l’allarme lanciato dai colleghi sul posto sono arrivati per gli accertamenti i carabinieri e i vigili del fuoco.

(Unioneonline/L)

