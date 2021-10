Altri due operai hanno perso la vita oggi in Italia.

Un uomo è morto a Lanciano (Chieti) in un incidente all’interno di un cantiere edile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il lavoratore, un 37enne siciliano, è sceso in uno scavo per effettuare alcuni controlli, quando una parete ha ceduto e gli è franata letteralemente addosso.

Sul posto i Vigili del fuoco, personale dell’ispettorato del lavoro della Asl e la Polizia, che indaga sulla vicenda su cui la Procura di Lanciano ha aperto un fascicolo.

L’altra tragedia si è verificata a Santa Croce sull’Arno (Pisa), in un'azienda che vende materiali edili e ferramenta per cantieri edili in via del Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

La vittima è un uomo di 47 anni.Secondo una prima ricostruzione è morto precipitando da un'altezza di circa tre metri. La dinamica è tuttora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici della medicina del lavoro. Nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona che non risulta in pericolo di vita.

