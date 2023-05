Si continua a scavare nel fango in Emilia-Romagna, sconvolta dalla devastante alluvione che ha seminato morte e distruzione in diversi Comuni.

Le vittime accertate sono salite a 14 e una persona risulta ancora dispersa.

Gli sfollati sono oltre 10mila, mentre 27mila persone restano ancora senza luce.

In corso la conta dei danni, che ammonterebbero a miliardi di euro.

In queste ore il Governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e, al tempo stesso, il Consiglio dei Ministri è pronto a dichiarare lo stato di calamità.

Intanto, non cessa l’allerta maltempo, anche in considerazione di un nuovo ciclone in arrivo sull’Italia dal Nordafrica, che porterà maltempo su diverse regioni, Sardegna compresa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata