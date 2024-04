La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 23 anni per Alfredo Cospito, detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Sassari.

La decisione dei giudici della VI sezione penale è arrivata nell'ambito del processo per l'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano, risalente al 2006. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno. La Suprema corte ha ribadito anche la pena di 17 anni e 9 mesi all’altra imputata nello stesso processo, l’anarchica Anna Beniamino.

I giudici, accogliendo quanto richiesto dal sostituto procuratore generale Perla Lori, hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese, che chiedevano l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata