Pubblica amministrazione sempre più digitale.

Da domani sarà attivo per i cittadini il servizio per poter scaricare online 14 certificati anagrafici, in materia autonoma e gratuita (senza il pagamento di un bollo), accedendo al portale www.anagrafenazionale.interno.it.

Oggi, in anteprima, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha eseguito il primo download attraverso la piattaforma "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente".

Nel dettaglio, sarà possibile ottenere, senza doversi recare agli sportelli comunali, i seguenti certificati: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza Aire; di stato civile; di stato di famiglia; di residenza in convivenza; di stato di famiglia Aire; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza.

Tali documenti potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Si potrà accedere alla piattaforma con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e sarà possibile effettuare richieste per i componenti del proprio nucleo familiare.

I certificati potranno essere salvati in formato .pdf oppure si potrà chiedere l’invio tramite mail.

Questo servizio sarà uno strumento utile anche per le stesse Pa: ogni aggiornamento sull’anagrafe sarà consultabile in tempo reale dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'Inps, alla motorizzazione civile.

(Unioneonline/F)

