Lo hanno aspettato sotto casa, nella notte. Poi si sono avvicinati e l’hanno ucciso con una decina di colpi di pistola al petto. L’agguato mortale è avvenuto a Boscoreale (Napoli) dove i carabinieri sono intervenuti in via Settetermini, isolato 8, dopo una segnalazione.

Una volta sul posto hanno trovato il corpo senza vita di Davide Fiorucci, 29 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato avvicinato da ignoti mentre stava rincasando ed ucciso con una vera e propria esecuzione: una decina i colpi d'arma da fuoco calibro 9x21 esplosi.

Sono in corso le indagini, con i militari al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda. Ancora sconosciuto il movente dell’omicidio anche se non è esclusa la pista camorristica.

