Aggredito davanti al figlio undicenne, cade e muore dopo aver battuto la testa: «Aveva chiesto di non gettare bicchieri contro una vetrina»Vittima un 47enne, l’uomo è stato circondato da un gruppo di 4/5 persone
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Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto sotto gli occhi del figlio 11enne dopo un’aggressione.
Il dramma in piazza Felice Palma , poco dopo l’una. L'uomo, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione, secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco.
Sono intervenuti i sanitari del 118 e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Secondo quanto si apprende, Bongiorni avrebbe invitato alcuni ragazzi a smetterla di lanciare bicchieri contro una vetrina: per tutta risposta, sarebbe stato spintonato o colpito, cadendo violentemente a terra.
Gli aggressori subito dopo l’accaduto si sono dati alla fuga. Indagano i carabinieri.
(Unioneonline)