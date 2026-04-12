Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto sotto gli occhi del figlio 11enne dopo un’aggressione.

Il dramma in piazza Felice Palma , poco dopo l’una. L'uomo, avvicinato da quattro-cinque persone durante l'aggressione, secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto si apprende, Bongiorni avrebbe invitato alcuni ragazzi a smetterla di lanciare bicchieri contro una vetrina: per tutta risposta, sarebbe stato spintonato o colpito, cadendo violentemente a terra.

Gli aggressori subito dopo l’accaduto si sono dati alla fuga. Indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata