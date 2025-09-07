È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'ex marito della donna accoltellata la scorsa notte a Marostica (Vicenza). Si tratta di un 45enne residente a Rosà (Vicenza), pregiudicato. L'aggressione è avvenuta verso le ore 22:50 all'interno di una sala slot di Marostica, dove la donna lavora come barista. Dopo aver estratto un coltello da cucina che aveva portato con sé, l'uomo si è avventato contro l'ex, colpendola al busto, al volto e alle braccia, e sferrandole calci e pugni. La donna, gridando e cercando aiuto, ha attirato l'attenzione di alcuni clienti, sfuggendo per qualche momento alla furia dell'uomo, e cercando rifugio in un'altra sala del locale, dove ha chiesto ancora aiuto.

Ma la furia dell’uomo non si è placata: l’ha raggiunta anche lì, minacciandola, insultandola e colpendola ancora. Provvidenziale l’intervento di una cliente che, nonostante il pericolo, ha suggerito alla vittima di nascondersi tra le slot e ha chiamato i soccorsi.

I Carabinieri hanno individuato subito l'uomo che, sporco di sangue e alla vista dei militari, ha abbandonato il coltello ed è stato bloccato. La vittima è stata portata all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è in prognosi riservata, non in pericolo di vita. La lama del coltello utilizzato nell'aggressione, di circa 14 centimetri, si è spezzata in diverse parti, alcune recuperate sul posto, mentre la punta è rimasta conficcata nel gomito sinistro della vittima. Gli investigatori hanno poi visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della sala, video che hanno confermato la dinamica dell’aggressione.

