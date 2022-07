Cercava di difendere una sua conoscente dall’aggressione del marito, e suo collega di lavoro, ma è stato accoltellato da quest’ultimo e ucciso.

E’ successo nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. La vittima è un 35enne di nazionalità moldava.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è intervenuto in un parcheggio tentando di proteggere la vittima, aggredita dal coniuge durante un violento litigio. Ma lui, un 27enne moldavo, lo ha ammazzato con un fendente al cuore.

Poi è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri – in collaborazione con la squadra mobile e col coordinamento della Procura – in un giardino non lontano, insieme alla moglie. Aveva ancora con sé il coltello utilizzato per uccidere.

