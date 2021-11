Per aver aggredito dei poliziotti e aver anche cercato di scagliarsi contro un capotreno, un 50enne residente a Olbia è stato arrestato a Empoli (Firenze).

L’uomo è stato visto mentre maltrattava il proprio cane e qualcuno ha chiamato la polizia. Sul posto, alla stazione in cui era fermo il convoglio regionale diretto a Livorno, sono intervenuti gli uomini del commissariato. Il 50enne li ha aggrediti con morsi e pugni al volto tanto da costringere due agenti a ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando prognosi di cinque e sette giorni.

Le accuse sono quelle di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che maltrattamento di animali per cui è scattata una segnalazione.

Questa mattina, al processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e per l’imputato è stato disposto il divieto di dimora a Firenze oltre al foglio di via dal comune di Empoli per la durata di tre anni.

