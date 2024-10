Dolore e commozione nella gremitissima chiesa di San Lorenzo di Giaveno, in provincia di Torino, per l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la promessa 19enne dello sci morta in un incidente durante un allenamento in Val Senales.

Proprio uno sci, portato dalla sorella Lucrezia, è stato posato sull'altare accanto al feretro, su cui è stata adagiata una bandiera tricolore.

«Ci lasci un vuoto immenso, devastante, mi manca l'aria da lunedì», ha detto durante la cerimonia Lucreazia, sorella di Matilde. Aggiungendo, in lacrime: «Sono sicura che sarai proprio tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuta come sorella. Buona discesa libera Matildina».

