L’amatissima Nonna Rosetta di Casa Surace è morta a 89 anni. Volto noto sui social, dopo aver partecipato a uno sketch del gruppo di videomaker è diventata una star del web con le sue gag. Casalinga, nata nel 1933 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, viveva a Sala Consilina.

Rosetta Rinaldi era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito. Il suo volto ha animato i video e gli spot televisivi del gruppo campano per ben 7 anni, conquistando l’affetto del pubblico. Chi la lavorato con lei l’ha definita «una persona di famiglia oltre che un'amica per tutti».

A dare notizia della sua scomparsa è la stessa Casa Surace, con un post su Instagram: «Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: 'Stattaccort'. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta».

Era forse il personaggio più amato del gruppo. Sono migliaia i messaggi di condoglianze che sono arrivati in poche ore: «Continua a proteggere i tuoi milioni di nipoti sparsi per l’Italia», «Da quando se ne sono andati i miei nonni, ho ritrovato in lei la loro simpatia, il sorriso e la dolcezza. Mancherà tantissimo ma rimarrà sempre un pezzo importante di questo mondo digitale. Insegna agli angeli a preparare il ragù».

Solo alcuni dei commenti lasciati dai follower che hanno salutato una donna che ha saputo conquistare il cuore e la fiducia di tante generazioni.

