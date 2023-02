È morto il professor Francesco Pitrolo, medico personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha reso noto il Quirinale.

Il capo dello Stato era legato a lui da una grande amicizia, per questo ha deciso di annullare tutti gli impegni di oggi. Non parteciperà neanche all’evento per la terza Giornata Nazionale delle Professioni Sanitarie, Sociosanitarie e del volontariato.

«Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è qui stamattina perché in queste ore è improvvisamente mancata una persona del suo staff», ha spiegato Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, prima della presentazione del rapporto 2022 nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.

Pitrolo era il direttore dell’unità di cardiologia dell’ospedale Cervello di Palermo. Un anno fa aveva ricevuto l'onorificenza al merito della Repubblica italiana. «Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l'attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l'avrei fatta», aveva dichiarato in occasione del riconoscimento.

