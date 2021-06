È morta nel primo pomeriggio di oggi, nella sua casa di Napoli, Diana De Feo, moglie di Emilio Fede.

La giornalista, già senatrice della Repubblica, aveva 84 anni e dal settembre scorso si stava lentamente riprendendo dopo aver subito un delicato intervento.

“Non mi aspettavo che mancasse adesso – ha spiegato Emilio Fede al Corriere -: stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli, per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno”.

I due, genitori di due figlie e nonni di cinque nipoti, erano sposati da 57 anni. Figlia di Italo De Feo, che fu segretario di Togliatti e poi direttore e vicepresidente della Rai, Diana era entrata in Rai nel 1976. Dal 2008 al 2013 è stata anche senatrice, chiamata da Silvio Berlusconi.

“È un momento terribile – raccontava proprio nei giorni scorsi Emilio Fede - Dopo che sono caduto per strada, sono quasi paralizzato e in carrozzina. Diana lotta e noi tutti siamo appesi alle notizie che la riguardano. Non la vedo da un mese a mezzo. Io sto a Milano, lei a Napoli, spero che, essendo affidato ai servizi sociali, mi diano il permesso di andare da lei per il mio compleanno”.

L’anno scorso, per festeggiare l’89esimo compleanno, Fede era stato arrestato proprio per essere andato a Napoli dalla moglie senza accorgersi di non avere l’autorizzazione.

(Unioneonline/v.l.)

