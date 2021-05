“Questo è quello che fa la polizia a un ragazzino di 16 anni”. Si apre così il duro sfogo sui social di Achille Costacurta, figlio 16enne di Billy Costacurta e Martina Colombari.

“Mi hanno picchiato e perforato il timpano e mi devo operare solo per averli chiamati ‘sbirrazzi’. Basta abuso di potere”, aggiunge.

Ad accompagnare lo sfogo sui social sono alcune immagini in cui il ragazzo mostra quelle che sembrerebbero macchie di sangue su una maglietta bianca oltre ad alcune escoriazioni sui polsi e sulle braccia.

"Ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza”, ha ancora attaccato.

Achille, nato nel 2004, aveva già costretto i genitori a rivolgersi in passato ad uno psicologo esperto di genitorialità, come la la madre aveva confidato in un’intervista rilasciata al Messaggero.

“Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare – aveva spiegato la Colombari -. Anzi, è un grande atto di amore per i propri figli”.

