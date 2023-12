Un uomo di 39 anni è stato aggredito attorno alle cinque di domenica mattina fuori da una discoteca di Rozzano, alle porte di Milano. Da quanto si apprende l’uomo è stato accoltellato e preso a martellate e ora si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Secondo una prima ricostruzione la vittima è un cittadino italiano, che sarebbe stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all'addome e poi, con un martello, al volto, all'altezza di un occhio.

Il 39enne è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Nonostante i tanti colpi subiti non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per riuscire a chiarire i motivi dell’aggressione e per rintracciare gli aggressori.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata