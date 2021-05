Una partita di calcetto finisce in tragedia a Milano. Il match, organizzato da un gruppo di peruviani, è infatti degenerato in una violenta lite e uno dei presenti – un 38enne – è stato raggiunto da una o più coltellate, che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto, un campo in via del Ricordo fra via Padova e il quartiere Adriano, è arrivata la Polizia, intervenuta per mettere fine a quello che sembrava un maxi-assembramento con decine di persone.

Al sopraggiungere degli agenti il fattaccio era già avvenuto, tanto che il 38enne è stato caricato su un’auto e trasportato in ospedale, a Niguarda. I tentativi dei medici di salvare la vita all’uomo sono però risultati inutili: troppo gravi le ferite riportate.

Sull’episodio indaga ora la Polizia, chiamata a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e a individuare i responsabili.

