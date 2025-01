Un uomo di 42 anni, Roberto Comelli, è stato ucciso nella notte di Capodanno a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, voleva entrare in una festa privata. La vicenda si è consumata in strada, all'esterno di una sala che un gruppo di ragazzi - tra cui alcuni minorenni - aveva preso in affitto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Alla festa c'erano circa 80 persone.

Comelli aveva più volte tentato di entrare e, dopo essere stato respinto, avrebbe alzato i i toni e sarebbe nata una lite con alcuni ragazzi. Quando sono arrivati i soccorritori l'uomo era già morto, ucciso da una coltellata al petto scagliata con una lama da 30 centimetri usata durante la festa per tagliare il cibo.

Il coltello è stato ritrovato in strada a pochi metri dal cadavere. Indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

