Hanno accoltellato cinque persone per rapinarle. Due uomini, ubriachi o sbandati, hanno utilizzato un taglierino per ferire i passanti, tra via Sammartini e viale Brianza, a Milano, nella zona della Stazione Centrale.

Il più grave, un uomo di 68 anni, raggiunto da un fendente alla spalla e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda.

I testimoni riportano di aver visto due persone in evidente stato di alterazione, il 118 ha soccorso due donne in via Sammartini, una colpita con un pugno, l’altra lievemente ferita ad una mano.

I due uomini si sarebbero poi spostati verso Viale Brianza, aggredendo le altre tre persone. Uno dei presunti malviventi è stato fermato dalla Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata