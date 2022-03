Ha accoltellato un passante a Concorezzo, in Brianza, poi si è presentato nella caserma dei carabinieri per costituirsi. Ai militari il 64enne ha spiegato di aver ferito uno sconosciuto motivando il gesto con: “Sono depresso a causa del divorzio”. In tasca aveva ancora il coltello sporco di sangue.

L’81enne aggredito è stato ritrovato a terra nella zona del cimitero con una profonda lesione al fianco destro. L’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in pericolo di vita.

Da quanto ha riferito, è stato avvicinato dal 64enne all’uscita del camposanto dove era andato a pregare sulla tomba della moglie. L’aggressore gli ha chiesto l’ora poi gli ha sferrato due fendenti.

Il 64enne, in stato confusionale, ha raccontato di essere in un periodo di profonda depressione a seguito del divorzio e della perdita del lavoro. Inizialmente aveva intenzione di togliersi la vita, per poi decidere di sfogare la sua rabbia su una persona a caso. È stato arrestato e portato in carcere a Monza con l’accusa di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

(Unioneonline/s.s.)

