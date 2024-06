Orrore questa mattina a Monza, dove durante l’ennesima lite scoppiata all’interno delle mura domestiche un uomo di 55 anni ha accoltellato la moglie 47enne e il figlio di 23 anni.

Dopo avere picchiato la donna, l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la donna all'addome. Poi ha aggredito anche il figlio, forse intervenuto in difesa della madre.

Le due vittime sono poi fuggite dall'appartamento, chiedendo aiuto, e si sono accasciate in strada.

La donna, sotto choc, è stata trovata dagli agenti della Questura di Monza appoggiata al marciapiede, con il figlio a terra al suo fianco.

A chiamare i soccorsi sono intervenuti i vicini di casa che hanno udito le richieste di aiuto e si sono affacciati alla finestra.

Il 55enne, ora in Questura, è stato bloccato dai poliziotti in casa, vicino al coltello usato per l'aggressione. Come la donna, è di nazionalità ucraina.

