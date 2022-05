Femminicidio a Rimini.

Un uomo di origini sudamericane ha accoltellato a morte la moglie e ferito in modo grave la figlia di tredici anni. La giovane si era messa in mezzo per difendere la madre dalla violenza.

E’ successo in una casa in via Dario Campana.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l'uomo, portandolo in Questura.

Il 118 ha trasportato la ragazzina in ospedale.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata