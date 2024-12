È stato abbattuto nella notte l’orso M91. Gli agenti del Corpo forestale hanno eseguito il decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (Lega).

L'operazione è stata condotta all'interno del territorio del comune di Sporminore e si inserisce nell'ambito di quanto prevede la legge provinciale 9/2018 ai fini di «assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica».

La rimozione, spiega la Provincia, si è resa necessaria in base alle previsioni del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro - Orientali): M91 infatti in primavera aveva seguito a lungo una persona e, nel corso dall'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati o nelle immediate vicinanze di abitazioni.

L'esemplare era stato classificato pericoloso ai sensi del Piano citato (fino al grado 16 su 18). La decisione è stata pertanto presa per scongiurare «l'evenienza del verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli già registrati».

