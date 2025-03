A Roma Abdul Ghani Al Kikli, capo della milizia libica Stability Support Apparatus, accusato di crimini contro l'umanità.

A denunciarlo è il dissidente libico Husam El Gomati che su X pubblica una foto che ritrae Al Kikli, insieme ad altre persone, intorno ad un letto d'ospedale dove è ricoverato il ministro libico degli Affari Interni, Adel Jumaa Amer.

Secondo Repubblica.it si tratterebbe dell'European Hospital dell'Eur dove il ministro libico è ricoverato in seguito ad un attentato. El Gomati scrive su X che il miliziano «è accusato di tortura, sparizioni forzate e uccisioni e sarebbe nella lista dei ricercati della Cpi, secondo alcune fonti». Al Kikli sarebbe atterrato a Fiumicino intorno alle 18 del 20 marzo, accompagnato da una delegazione libica di alto livello, che poi compare nella foto pubblicata dal dissidente libico.

Secondo Amnesty International, la milizia, guidata da Al Kikli, è stata creata dal governo della Libia nel gennaio 2021 ed è responsabile di uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie di cittadini libici, intercettamenti e successive detenzioni arbitrarie di migranti e rifugiati, torture, lavori forzati e altri gravissimi crimini di diritto internazionale. Abdel Ghani al-Kikli, conosciuto come "Gheniwa", è stato nominato capo della milizia Stability Support Apparatus (Ssa) «nonostante - scrive Amnesty - le sue ben documentate responsabilità in crimini di diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani. Le milizie sotto il comando di 'Gheniwa' hanno terrorizzato la popolazione del quartiere tripolino di Abu Salim mediante sparizioni forzate, torture, uccisioni illegali e altri crimini di diritto internazionale».

Ufficialmente, l'Ass è incaricata di garantire la sicurezza delle sedi e delle autorità di governo. Inoltre, partecipa ai combattimenti, arresta persone sospettate di reati contro la sicurezza nazionale e collabora con altri organismi di sicurezza. Non sarebbe la prima volta che Al-Kikli, denunciato per crimini contro l'umanità alla Cpi, viene in Italia: nel luglio scorso - secondo quanto riportato tempo fa dai media - era a Roma per le finali del campionato organizzate da Tripoli e ospitato nel nostro Paese.

