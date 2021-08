Un blitz della Guardia di finanza ha consentito di recuperare 71 chili di droga in un cimitero in provincia di Catania.

Marijuana, hashish e cocaina erano nascosti al camposanto di Giarre. Due persone, entrambe di Acireale, sono state arrestate in flagranza. Sono A.T., 55enne custode del cimitero a titolo di volontario; e F.S., 43 anni.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati venti chili di marijuana “skunk” e uno di hashish sistemati in un loculo vuoto collocato a circa tre metri di altezza. Altri 20 chili di marijuana erano in possesso del 43enne; 30 chili erano in un deposito. Addosso ai due arrestati i militari hanno trovato 300 grammi di cocaina.

Le Fiamme gialle avevano ricevuto diverse segnalazioni in merito ad alcuni movimenti sospetti che si verificavano soprattutto di notte.

Il 43enne è stato sorpreso mentre entrava negli uffici del cimitero con i 20 chili di marijuana contenuti in due involucri di colore nero.

(Unioneonline/s.s.)

