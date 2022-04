C’è un fermo nell’ambito delle indagini sulla violenza sessuale avvenuta ai danni di una 60enne l’11 febbraio scorso vicino alla foce del Rubicone, a Gatteo Mare. La donna è stata picchiata e stuprata in spiaggia.

I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno identificato un marocchino, rintracciato nel Veronese. Il fermo è stato convalidato e l’indagato è stato portato in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Da quanto emerso, aveva scambiato alcune parole con la vittima per poi strattonarla e trascinarla per compiere gli abusi.

Nel corso di una perquisizione effettuata in un casolare di campagna dove viveva l’uomo, sono stati trovati alcuni indumenti corrispondenti a quelli indossati il giorno della violenza, descritti dalla 60enne e ripresi anche da telecamere di videosorveglianza installati lungo la via che l’aggressore ha percorso per scappare.

(Unioneonline/s.s.)

