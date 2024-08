«Mi risponda da sardo o da politico. Ma queste scorie in Sardegna le vogliamo o non le vogliamo?». «Io sono disposto a scendere in piazza da ex Presidente della Repubblica». «Anche con la berritta in testa?». «Non con la berritta in testa, con la leppa in mano». Spigolando nell’archivio abbiamo trovato un’intervista di Antonello Lai con Francesco Cossiga. Su un tema che ci riporta all’attualità: il rischio che la Sardegna venga scambiata per una colonia.

Ve la riproponiamo nel ricordo affettuoso di Ziu Lai, a cui i social stanno tributando uno straordinario abbraccio.

© Riproduzione riservata