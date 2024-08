Aeroitalia pigliatutto, o quasi. Oggi era prevista la seduta pubblica per l'apertura delle buste per le offerte economiche arrivate da Ita e Aeroitalia che si sfidano su quattro rotte: la Olbia-Milano Linate, la Olbia-Roma Fiumicino - per la quale ha presentato un'offerta anche Volotea -, la Cagliari-Milano Linate e la Cagliari-Roma Fiumicino.

Dalla procedura è emerso che Aeroitalia ha presentato le offerte più basse ed è risultata, per ora, prima sulle rotte per Cagliari e sulla Olbia-Milano mentre Volotea ha primeggiato con l'offerta sulla Olbia-Roma.

Dietro, quindi con offerte più alte, Ita Airways, che attualmente rimarrebbe fuori dai giochi sulle quattro tratte, anche se potrebbe decidere di volare comunque senza compensazioni economiche accettando gli oneri di servizio.

Nessuna aggiudicazione provvisoria, però: la commissione si è presa un supplemento di tempo per un'ulteriore verifica sui numeri.

Nessuna offerta era stata presentata per le due tratte tra Alghero e i due hub nazionali di Roma e Milano e la Regione, che ha sempre ha già predisposto un nuovo bando i cui contenuti sono già stati trasmessi, il 15 luglio al ministero dei Trasporti. Si attende ora la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea da parte della Commissione Ue.

La gara, sulla base del decreto ministeriale predisposto di concerto con la giunta Solinas, ha la durata di un solo anno e partirà da ottobre del 2024.

In totale ci sono circa 26,5 milioni (iva compresa) a disposizione delle compagnie aeree.

Le gare sono spacchettate nelle sei rotte da e per i tre scali sardi: Olbia-Milano Linate e viceversa con una dotazione di quasi 3 milioni, Olbia-Roma Fiumicino con 1,3 milioni, Cagliari-Milano Linate con circa 6 milioni, Cagliari-Roma Fiumicino con 8,7 milioni, Alghero-Milano Linate con 2,2 milioni e Alghero-Roma Fiumicino con 5,4.

