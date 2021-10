Una nuova vittima in Sardegna a causa del coronavirus e altri 51 positivi.

Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione sulla base di 10.374 test processati – tra molecolari e antigenici -, e 2.310 persone testate.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 107 (3 in meno rispetto a ieri).

1.790 sono i casi di isolamento domiciliare (48 in meno rispetto a ieri).

La vittima è un uomo di 88 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata