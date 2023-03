Un presunto episodio di violenza sessuale ha fermato la partenza della nave Grimaldi che collega Palermo con Cagliari.

L’imbarcazione Europa Palace, che sarebbe dovuta salpare per la Sardegna questa mattina alle 9, è partita dal porto del capoluogo siciliano solo alle 17.

A bordo sono saliti gli agenti della Mobile e la Polizia Scientifica per ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori vogliono far luce sulla denuncia di una donna di 30 anni, che riferisce di aver subito violenza sessuale sullo stesso traghetto ieri mentre l’imbarcazione era in viaggio da Cagliari verso Palermo.

Una vicenda dai contorni molto oscuri, gli investigatori non hanno trovato al momento alcun riscontro. La donna, una passeggera di 30 anni, ha raccontato di aver chiamato l’ex fidanzato dopo essere stata violentata da un componente dell’equipaggio. Poi ha ripetuto la storia agli addetti alla reception dell’imbarcazione. Una volta giunta a destinazione, ha denunciato l’episodio alla Polizia ed è stata condotta in pronto soccorso per le visite previste dal protocollo. I medici non hanno riscontrato alcun segno di violenza, né ci sono tracce di sue telefonate ad amici o ex fidanzati per raccontare i presunti abusi.

Quindi è scattata l’ispezione della Polizia, che ha sospeso il viaggio per ore e avviato le indagini, mentre gli specialisti della Scientifica per tutta la mattinata hanno raccolto elementi sulla base del racconto della passeggera.

L’unica cosa accertata al momento è che la presunta vittima era sotto effetto di stupefacenti. Avrebbe inoltre cambiato versione, in un primo momento ha parlato di molestie, poi divenute una violenza sessuale.

La donna accusa un marittimo che effettivamente è entrato nella sua cabina: «Solo per consegnarle degli asciugamani», ha detto l’uomo alla Polizia.

«Tutto l'equipaggio - si legge in una nota della Grimaldi - si è prontamente messo a disposizione delle autorità competenti fin dall'avvio delle indagini e dei sopralluoghi a bordo, che si sono protratti fino al primo pomeriggio con la nave ferma nel porto del capoluogo siciliano. Intanto, in attesa che la nave potesse salpare con destinazione Cagliari, il Gruppo ha offerto piena assistenza ai passeggeri in partenza da Palermo, tra cui l'upgrade gratuito in cabina per chi viaggiava in posto ponte». Il Gruppo Grimaldi «esprime solidarietà alla passeggera e resta a piena disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia - conclude la nota - per fare luce sull'accaduto».

