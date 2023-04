Dopo quattro giorni, si conclude anche l’edizione 2023 del Vinitaly, la cinquantacinquesima, che ha ospitato 110 cantine dalla Sardegna, di cui 72 nello stand della Regione, con 1700 metri quadri che hanno attirato l’attenzione e l’interesse dei visitatori.

Ottimi numeri, quelli dell’isola, e ottimi anche i risultati: ben 79 vini sardi hanno ottenuto la segnalazione e i premi della guida 5Stars Wine. La Cantina di Santadi di Antonio Pilloni, inoltre, ha ricevuto il premio “Angelo Betti”, assegnato su indicazione degli assessori dell’Agricoltura delle diverse Regioni.

«Il vino sardo», ha dichiarato il Presidente della Regione Christian Solinas, «conquista sempre più amatori, grazie alla sua unicità dettata dalle peculiari caratteristiche ambientali dei nostri territori. La Sardegna merita tutta l’attenzione che in questo momento riceve dai mercati europei ed extraeuropei, anche quelli emergenti di Cina e Giappone». Il governatore ha proseguito con un pensiero dedicato ai produttori: «Siamo molto fieri di loro: in occasioni come questa trovano il giusto riconoscimento per gli sforzi e la fatica del loro lavoro».

Parole di soddisfazione anche dall’assessora all’Agricoltura Valeria Satta: «L'incredibile affluenza agli stand della Sardegna e il plauso ai nostri prodotti», ha dichiarato, «testimoniano la crescita del settore nell’isola. Abbiamo in programma di migliorare ed aumentare gli spazi espositivi, ma parliamo di forma, perché la sostanza delle nostre qualità c'è già tutta ed è in continuo crescendo».

