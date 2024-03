Circa 150 milioni per interventi sulla Statale 131, più altri fondi sulla 126 “Occidentale Sarda”.

Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato il via libera al contratto di programma 2021-2025 Mit-Anas, sbloccando di fatto fondi per 44 miliardi di euro: 37 andranno per le nuove opere, 5 in manutenzione programmata, 2 per progetti in fase di approvazione, lavori in corso e investimenti in tecnologia. Anas potrà contare su 6 miliardi in piu' di finanziamenti rispetto al Contratto di Programma precedente, che svilupperanno nuovi investimenti pari a 16,2 miliardi.

In Sardegna, viene spiegato, ci sono «finanziamenti rilevanti sulla 131, per circa 150 milioni di euro, e vari interventi sulla medesima arteria e sulla 126».

«Accogliamo con soddisfazione la delibera del Cipess che sblocca nella nostra regione circa 150 milioni di investimenti in opere del Contratto di Programma Mit-Anas. Opere importanti per il nostro territorio, possibili grazie al lavoro svolto dal Mit, guidato da Matteo Salvini, e all’impegno del nostro sottosegretario Alessandro Morelli», afferma in una nota il coordinatore della Lega in Sardegna Michele Pais.

