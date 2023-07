Un Consorzio unico di Tutela per le denominazioni del Cannonau e del Vermentino di Sardegna. L’obiettivo, ambizioso, se lo sono posto i Consorzi di Tutela che hanno deciso di muovere i primi passi per raggiungere un obiettivo che sarebbe di portata storica.

A questo proposito è stata convocata una riunione aperta a tutti gli operatori del settore per le 18 di lunedì 24 luglio, presso la sede Laore di Pardu Nou, a Siamaggiore. Parteciperà anche l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta.

«Per difendere, supportare e far crescere questo fondamentale settore», si legge nella lettera di convocazione rivolta a tutte le cantine sarde, «è sempre più evidente la necessità di costituire un organismo unitario, capace di garantire una rappresentanza generale più forte e pronto a portare avanti le istanze del comparto a livello regionale, nazionale e internazionale. Occorre lavorare insieme per la costituzione di un consorzio unico, forte e coeso, che possa contribuire a far crescere il comparto del vino sardo promuovendolo nel mondo».

