A guardare i numeri, in Sardegna la scuola non è un luogo sicuro per i nostri ragazzi. L'ultimo rapporto Svimez (che riprende dati del ministero dell'Istruzione) segnala che nell'Isola solo il 10,2% degli studenti delle superiori frequenta una scuola dotata di certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. Va peggio per gli alunni delle Medie (appena il 7% a lezione in edifici sicuri) e della primaria (6,7%), ma il dato più preoccupante riguarda i piccoli della scuola dell'infanzia: solo il 3,9% è seguito in una struttura in regola.

