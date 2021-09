“La Sardegna è sopra la media nazionale sul fronte della campagna vaccinale e si conta di arrivare all'immunità di gregge entro 25 giorni”. E’ quanto ha spiegato davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale il commissario straordinario dell'Ats Sardegna Massimo Temussi.

Lo stesso Temussi ha però ammesso il ritardo con l'immunizzazione dei cittadini nella fascia d’età tra i 40 e 49 anni, fascia in cui sono stati registrati diversi decessi per Covid pur in assenza di particolari patologie pregresse.

Temussi ha anche sottolineato la necessità di insistere sulla somministrazione dei vaccini, anche con iniziative come quelle di nella notte tra martedì e mercoledì hanno portato a mille inoculazioni in poche ore.

Altri Open Day (e Open Night) saranno dunque organizzati nei prossimi giorni. L'Assl di Olbia, ad esempio, ha lanciato un appello agli utenti galluresi di tutte le fascia d'età affinché si sottopongano a vaccino. Un appuntamento ad hoc è stato organizzato sabato 4 settembre a Tempio Pausania e che verrà replicato proprio a Olbia.

L’Open Day si terrà dalle 8 alle 13.30, ed è rivolto a tutti i residenti nel distretto di Tempio dai 12 anni compiuti in poi, che si potranno avvicinate al Teatro Tenda senza prenotarsi.

