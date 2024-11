È corsa contro il tempo per approvare la variazione di bilancio da 630 milioni di euro approdata in Aula due giorni fa. Si riprende oggi alle 10 con il peso di quasi cinquecento emendamenti da discutere. La maggior parte sono correttivi di disturbo che la minoranza è pronta a ritirare purché i desiderata del centrodestra trovino spazio nella manovrina.

Tra le misure previste: l’incremento del fondo unico per gli enti locali, fondi (otto milioni) per le alluvioni del Sud Sardegna, per la siccità, per borse di studio non mediche, quindici milioni per la perequazione degli stipendi nelle Asl, e poi circa 130 milioni per il disavanzo nelle aziende sanitarie.

Tra gli emendamenti dell’opposizione, anche uno di FdI per destinare ad altro i 30 milioni stanziati dalla precedente variazione per agevolare l’ingresso della Regione nel sistema di gestione degli aeroporti sardi.

La maggioranza spinge per arrivare al via libera già oggi, magari in tarda serata, ma la votazione finale potrebbe essere rinviata a domani mattina.

