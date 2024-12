Oggi è l’ultimo giorno per aderire all’offerta speciale lanciata da L’Unione Sarda in vista delle festività natalizie: un abbonamento digitale annuale a prezzo scontato che comprende 5 ingressi gratuiti al cinema Notorious di Cagliari.

Il quotidiano digitale a 38 centesimi al giorno per un anno

Con l’abbonamento digitale a soli 139,99 euro all’anno, pari a 38 centesimi al giorno, i lettori avranno accesso al quotidiano in versione digitale, disponibile ovunque e in qualsiasi momento. L’offerta include inoltre la Notorious Card, che garantisce 5 ingressi gratuiti per le sale del cinema Notorious di Cagliari.

Un’iniziativa che non solo permette di risparmiare oltre il 40% sul valore complessivo del pacchetto (224,99 euro), ma offre anche la possibilità di unire il piacere dell’informazione quotidiana con il relax di una serata al cinema.

Come aderire all’offerta e dove ritirare la Notorious Card

Per sottoscrivere l’abbonamento e usufruire della promozione basta collegarsi al sito dedicato e seguire le indicazioni. Una volta completata la procedura, a partire da lunedì 23 dicembre sarà possibile ritirare la propria Notorious Card presso il Notorious Cinemas in piazza L’Unione Sarda.

Solo 330 abbonamenti disponibili: scadenza a mezzanotte

L’offerta, valida solo fino alle 23:55 di oggi, è riservata ai primi 330 nuovi abbonati. Una promozione esclusiva e limitata nel tempo, pensata per chi desidera unire l’informazione di qualità a momenti di intrattenimento durante le festività.

