Maxi frode sui fondi europei scoperta dalla Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle indagini dirette dall’Ufficio di Roma della Procura Europea. Su disposizione del Tribunale capitolino è stato sequestrato oltre un milione di euro al rappresentante legale di un’associazione impegnata in attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione, indagato per le ipotesi di malversazione di erogazioni pubbliche e peculato.

Il finanziamento interessato è stato erogato dall’UE tramite la Regione Sardegna per il progetto “Live Your Tour”, che prevedeva attività di «formazione e informazione volte allo sviluppo del turismo ecosostenibile nell’area del bacino del Mediterraneo». Il provvedimento ha riguardato, in particolare, i saldi dei conti correnti intestati o nella disponibilità dell’indagato nonché immobili di proprietà siti nel Salento.

Dopo gli accertamenti è risultato che le somme accreditate dalla Regione Autonoma Sardegna ad una Ong sarebbero state usate per spese di altra natura. Il rappresentante legale inoltre avrebbe sottratto parte dei soldi tramite operazioni di giroconto bancario sul proprio conto corrente.

