L’Enas, Ente acque della Sardegna, questa mattina ha dato avvio alla fornitura dell’acqua grezza nella condotta per rifornire i potabilizzatori di Castelsardo e Sassari. In particolare per il borgo turistico, l’unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti, significa la fine dei disagi.

Proprio ieri sera sono terminati i lavori di riparazione della rete idrica sul Coghinas II, in particolare nella vasca di carico, comportando il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa. Saranno necessarie pertanto ancora alcune ore per il riempimento delle condotte ed il normale rientro dell’acqua nelle abitazioni, che avverrà nel pomeriggio a seconda delle zone.

Gli orari di erogazione potrebbero subire variazioni per cause impreviste e al momento non valutabili. Sono possibili disservizi nelle zone di Castelsardo ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Per affrontare il disservizio era stato predisposto del servizio sostitutivo con autobotte per le giornate di martedì e mercoledì.

