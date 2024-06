Sulla Sardegna sono attesi temporali forti e in Gallura scatta l’allerta arancione.

Nel dettaglio: assegnato un Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio sull'area di allerta del Flumendosa-Flumineddu. Stessa criticità sull'area di allerta per il Logudoro. Arancione, appunto, per la Gallura.

Nel corso della giornata di oggi, si legge nell’avviso della Protezione civile, «la Sardegna potrà essere investita da temporali di forte intensità che interesseranno la parte nordorientale dell’isola, con cumulati sino a elevati. I fenomeni potrebbero interessare anche la parte centro-orientale dell’Isola».

