Non c’è solo il fastidio per quelle telefonate indesiderate, che arrivano dai numeri più disparati, con il registro delle opposizioni che non si è rivelato efficace. Le conseguenze peggiori del teleselling aggressivo si patiscono quando, improvvidamente, si rilasciano informazioni all’interlocutore del call center che, a volte senza scrupoli, attiva servizi non richiesti. E quando succede è difficile difendersi. Ma alcuni strumenti per i consumatori ci sono.

I consigli arrivano direttamente dall’Antitrust.

Le informazioni di base

Quando ti viene proposta la conclusione di un contratto per telefono il consumatore ha diritto ad ottenere tutte le informazioni utili per comprendere esattamente le caratteristiche dell’offerta.

Per le offerte di energia elettrica il venditore deve mettere a disposizione anche la Scheda di confrontabilità e la Scheda sintetica, in modo da illustrare in maniera chiara e concisa i contenuti del contratto.

Per le offerte gas invece il venditore deve mettere a disposizione la Scheda sintetica e, se il consumatore è identificato come vulnerabile in base ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, anche la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità che riassume le condizioni del servizio medesimo.

Cosa è la scheda sintetica

La Scheda sintetica è un documento che deve essere consegnato dal venditore ai potenziali clienti, che illustra le condizioni economiche e le condizioni contrattuali fondamentali dell’offerta, compresi gli eventuali sconti o servizi aggiuntivi. La Scheda contiene, tra l’altro, una stima della spesa annua che un cliente tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all’offerta.

Il contratto

Inoltre, bisogna sapere che è diritto dell’utente ricevere una copia del contratto concluso con il venditore. La copia del contratto e la conferma del consenso sono necessarie per far valere i diritti in qualunque sede. Il consenso è valido solo se hai confermato di aver precedentemente ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali.

Contratti a distanza

I contratti conclusi per via telefonica fanno parte dei “contratti a distanza” e puoi per questa ragione esercitare il diritto di recesso. Ci sono 14 giorni dalla conclusione del contratto per esercitare il diritto di recesso, inviando al fornitore una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec.

