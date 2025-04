Incendio questo pomeriggio nelle campagne del basso Sulcis. Ad andare a fuoco è stata un canneto e macchia mediterranea nella località Terrazzu alle porte di Villaperuccio. Fiamme che potrebbero essere partite da un abbruciamento, ma non si esclude l’ipotesi volontaria.

Sul posto dopo la chiamata al numero di emergenza sono arrivati sul posto gli agenti del Corpo forestale e vigilanza ambientale della stazione di Santadi e i vigili del fuoco di Carbonia.

Fiamme alimentate dal vento che hanno impegnato non poco le forze in campo prima di essere domate. Sul posto anche un escavatore del Comune di Villaperuccio che ha creato delle strisce parafuoco in modo che non si propagasse nei terreni circostanti.

© Riproduzione riservata