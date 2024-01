Evasione fiscale, ai danni anche di 14 lavoratori, a Villamassargia.

Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto all’evasione fiscale dirette dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Cagliari, la Compagnia di Iglesias ha eseguito un controllo nei confronti di una società operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Dall’attività ispettiva è emerso che l’azienda, nelle scritture contabili obbligatorie per gli anni d’imposta 2021 e 2022, ha liquidato le ritenute d’acconto ai fini dell’IRPEF e del TFR operate sulle buste paga, a fronte di stipendi effettivamente corrisposti al personale dipendente, ma ha omesso il versamento di quelle ritenute per un importo complessivo pari a quasi 40mila euro.

Danneggiando anche i 14 lavoratori, del tutto ignari del mancato versamento. Per 9 di essi doppio danno, le ritenute non sono state versate per due annualità di imposta consecutive.

Le attività, rendono noto le Fiamme Gialle, «rientrano nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e sono volte da un lato a contrastare i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e dall’altro di assicurare le entrate delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le spesa pubblica con cui vengono erogati i servizi al cittadino».

