Un principio di incendio in una cabina dell'Enel di via D'Annunzio a Carbonia ha costretto oggi all'alba i vigili del fuoco ad un intervento che si è protratto per un paio di ore.

L'inconveniente, forse causato da un guasto perché al momento pare essere esclusa l'origine dolosa (salvo ulteriori accertamenti), ha mandato in tilt l'illuminazione pubblica di numerose vie della città. In pratica buio pesto in almeno una decina di strade.

Sul posto sono anche intervenute le squadre Enel che cercheranno di riattivare il servizio quanto meno per questa sera. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che poco prima delle 5 hanno notato del fumo uscire dalla cabina. E di conseguenza i lampioni dell'illuminazione pubblica di tutte le vie adiacenti e di buona parte del settore centro nord della città, sono rimasti spenti. In base ad una prima indicazione, potrebbe essere escluso il gesto volontario.

L'intervento di riparazione potrebbe però non essere così agevole sebbene i tecnici dell'ente elettrico cercheranno in ogni modo di ripristinare l'attività prima di questa sera.

