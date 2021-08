Ennesima truffa sul web, ancora una volta sul sito “Subito.it”.

Vittima un 72enne di Sant’Antioco, che ha acquistato sul noto portale una macchina agricola dal presunto notevole valore. Dopo aver inviato i 3mila euro al truffatore, l’anziano non ha mai ricevuto il prodotto.

Al termine delle indagini i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco hanno individuato il truffatore, 45enne disoccupato originario di Crotone, e lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari.

“Pagare a priori in maniera fideistica contando sul fatto che la sconosciuta controparte possa poi inviare quanto richiesto non costituisce una procedura favorevole e conveniente”, avvertono i carabinieri, giunti all'individuazione del responsabile del raggiro (neanche troppo complesso) tramite la collaborazione delle società bancarie e il monitoraggio degli spostamenti di denaro. Presto il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, avrà un processo presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata