Giornata di mare con (brutta) sorpresa per i bagnanti che hanno scelto le dune di Is Arenas Biancas a Porto Pino, in territorio di Sant’Anna Arresi: sulla sabbia è stato trovato un proiettile d’artiglieria di circa mezzo metro di lunghezza.

Un’eredità – che sembra abbastanza vecchia – delle esercitazioni militari del Poligono di Teulada, che si trova lì accanto: la zona interdetta inizia a poca distanza, proprio in mezzo ai monumenti naturali composti da miliardi di granelli candidi.

Stando a quanto si apprende, l’arma è stata recuperata da alcuni turisti, in una zona accessibile e non vietata. L’hanno presa – senza pensare che potesse essere un proiettile inesploso – e l’hanno trasferita più vicino al mare. Qui è stata fotografata, in verticale: il simbolo del contrasto tra il paradiso delle dune e i bombardamenti autorizzati, come ogni anno, dal prossimo primo ottobre.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata