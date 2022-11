Rischiare la vita per amore? A volte capita di farlo anche inconsapevolmente.

Il farmaco

Contrariamente a chi pensa che innamorarsi dopo gli 80 anni significhi prendersi per mano e fare lunghe passeggiate, un anziano signore di Sant’Antioco non ha voluto limitarsi alla parentesi platonica: avvalendosi dei potenti mezzi offerti dalla chimica farmaceutica, ha voluto addentrarsi nella fase passionale concreta con la compagna con cui vive la sua seconda giovinezza. Forse troppo impegnato tra i ricordi del passato e la ricerca della forma fisica perfetta davanti alla sua dolce metà, si è scordato però il quantitativo di pillole blu già ingerite nella giornata. La foga del momento e le amnesie dovute all’età, hanno fatto il resto. La sirena che ha sentito subito dopo, infatti, non era per la massima esaltazione raggiunta con l’ausilio della dose massiccia del farmaco, piuttosto per il forte dolore sopraggiunto al petto e per la tachicardia che non cessava non più per l’amore e la passione verso la sua compagna, bensì per l’organo pulsante per eccellenza, ovvero il cuore che ha iniziato a dargli seri problemi. Così la donna ha dato l’allarme. Il peggio è stato scongiurato quando l’anziano latin lover è stato finalmente ricoverato in ospedale dove, dopo aver confessato ai medici di aver preso sei pastiglie di Viagra, il pericolo è rientrato con trattamenti dedicati anche per eliminare il forte dolore.

Il medico

«Non spesso, ma questi sono casi che purtroppo capitano - dice Viviana Lantini, responsabile dei pronto soccorso di Carbonia e di Iglesias - provocano un forte dolore che si concentra a livello genitale, aumentando a dismisura il battito cardiaco. Spesso il paziente, poiché si vergogna, evita di dire ai medici in servizio la reale causa del malore». Il modo migliore per affrontare la cosa è parlarne sempre col proprio medico di fiducia. «D’altronde, il problema è sempre esistito e oggi, grazie a questa tipologia di farmaco, si possono superare le difficoltà non sempre dovute all’età ma anche a patologie, piuttosto che stress o eventi traumatici». Una forte raccomandazione la dottoressa Lantini la vuole offrire: «Il mercato su internet dedicato a farmaci come Viagra, Cialis, Levitra e Spedra si diffonde a macchia d’olio – dice - ma non offre garanzie sul contenuto e tanto meno sulla certificazione del farmaco. Pertanto, il consiglio è sempre lo stesso, parlarne prima col medico che ci spiegherà anche l’eventuale dosaggio e acquistare solo in farmacia».

Stefano Garau

