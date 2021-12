Un 46enne di Iglesias è stato arrestato dai carabinieri del Norm per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia grave. Ieri i militari sono stati chiamati per intervenire in un bar del centro dove era stato segnalato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione e abuso di bevande alcoliche, stava importunando dipendenti e avventori.

Arrivati sul posto, i carabinieri sono stati minacciati dal 46enne che ha tentato anche di colpirli con calci e pugni, ma è stato bloccato e portato nelle camere di sicurezza della caserma. Oggi verrà sottoposto a rito per direttissima in tribunale a Cagliari.

